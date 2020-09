Khenchela : Inhumation du moudjahid Abdelhafid Abad dit «Bouguera»

Le moudjahid Abdelhafid Abad, dit «Bouguera», décédé hier à Khenchela à l'âge de 98 ans, a été inhumé après la prière de Dohr, au cimetière de la commune d'El Mahmel, en présence des autorités civiles et militaires la wilaya, de moudjahidine, de fils de chouhada, de ses proches et membres de sa famille. Abdelhafid Abad est mort à son domicile familial à Khenchela des suites d'une longue maladie, a indiqué la direction locale des Moudjahidine et des Ayants droit.

Né en 1922 dans la commune d'El Mahmel, il avait rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1955.

Le défunt a participé à de nombreuses batailles dans la région contre les forces d'occupation, à l'instar des batailles d'El Ketfa Essouada dans la commune de Tamza et du mont «Asfour» dans la région de Zaouia (commune de Chechar).

Il a également pris part aux offensives du nord-Constantinois le 20 août 1955 et fut chargé d'une mission dans cette région par le commandement de la Wilaya I historique.

Il fut grièvement blessé au pied et à l'épaule lors de la guerre de Libération nationale. Le défunt moudjahid Abdelhafid Abad avait occupé le premier poste de secrétaire local de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM).