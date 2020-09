Tissemsilt : Décès du moudjahid Kerdane Abdelkader

Le moudjahid Kerdane Abdelkader est décédé hier à son domicile dans la ville de Lardjam (Tissemsilt) à l’âge de 90 ans suite à des problèmes de santé, a-t-on appris lundi auprès du musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt.

Kerdane Abdelkader, né en 1930 dans la commune de Lardjam, émigra en France vers la fin des années 1940. Il rejoignit la guerre de Libération nationale en 1956 parmi les groupes de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), selon la même source.

Le moudjahid fut rejoint en 1959 par son père qui fut aussitôt emprisonné par l'armée coloniale, alors qu’Abdelkader Kerdane fut victime d’exactions de la part de la soldatesque française.

Plus tard, lui et son père firent partie des organisateurs des manifestations des Algériens en France, le 17 octobre 1961, et condamnés à mort par contumace et ce, juste avant la proclamation du cessez-le-feu le 19 mars 1962.

Abdelkader Kerdane regagna, ensuite, le pays et assista au lever du drapeau national dans la zone de Sidi Abdelkader, non loin de la zone de Bab Bekkouche, théâtre de grandes batailles de l’Ouarsenis.

Le défunt a été inhumé après la prière de l’Asr au cimetière «Hadj Ahmed» relevant de la commune de Lardjam, a-t-on précisé de même source.