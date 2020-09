Ressources en Eau : Le ministre met fin aux fonctions de responsables locaux à Oran

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a mis fin aux fonctions de responsables locaux relevant du secteur dans la wilaya d'Oran, et ce dans le cadre de la poursuite de l'évaluation des responsables chargés de la gestion du service public de l'eau, a indiqué hier un communiqué du ministère.

«Suite à la détérioration du niveau du service public dans l'ensemble des communes d'Oran et ses répercussions négatives sur la distribution de l'eau potable, le ministre des Ressources en eau a décidé de mettre fin aux fonctions de M. Berrahma Mohamed, directeur général de la Société des eaux et de l’assainissement d’Oran (SEOR), et M. Belaïd Omar, directeur d'exploitation au sein de la même société».