Tremblement de terre de Mila : Don de l’Union européenne au CRA

En réponse au tremblement de terre du 7 août dernier, l'Union européenne a annoncé un financement humanitaire de 90.000 euros, pour aider les familles les plus touchées par le séisme, a indiqué, dimanche dans un communiqué, la délégation de l’Union européenne en Algérie.

Le financement destiné au Croissant-Rouge contribue à apporter une aide d’urgence indispensable, comprenant notamment des articles de premiers secours, des denrées alimentaires et des articles non alimentaires. Des tentes, des lits de camp, des couvertures, des matelas et des kits de cuisine seront également livrés.

Cette opération du Fonds d'urgence pour les secours lors de catastrophes tient compte des risques liés à la pandémie de la COVID-19 et les activités prévues dans ce cadre suivront les réglementations du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'hygiène et de distanciation sociale, notamment lors de la distribution d'articles ménagers, mentionne le communiqué.