Corée du Sud : Assouplissement temporaire des restrictions

La Corée du Sud a assoupli temporairement ses mesures de restriction anti-coronavirus dans la région de Séoul après une baisse des contaminations, ont indiqué les autorités.

Les mesures, qui avaient été au contraire renforcées le mois dernier dans cette zone qui abrite la moitié des 52 millions d'habitants du pays, ont été assouplies hier et pour deux semaines, a annoncé le Premier ministre Chung Sye-kyun lors d'une réunion du gouvernement.

La Corée du Sud a largement maîtrisé l'épidémie de Covid-19 dans un premier temps à l'aide de méthodes efficaces de traçage et de dépistage à grande échelle mais elle a dû affronter ensuite plusieurs flambées, qui ont ravivé les craintes d'une deuxième vague.

«Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permettrait de relâcher nos efforts pour l'instant mais les effets de la politique de quarantaine plus stricte se font sentir petit à petit», a expliqué le Premier ministre.

Depuis hier, les bars ont repris leurs activités normales alors qu'ils étaient réduits à la vente à emporter, les restaurants et les pâtisseries ont, pour leur part, repris leurs horaires normaux et les salles de sport ont été rouvertes. Mais les grands rassemblements sont toujours interdits.

Le pays a enregistré plus de 120 nouveaux cas dimanche, après une trentaine ou quarantaine par jour généralement ces dernières semaines.

Mais le Premier ministre a d’ores et déjà averti que des règles plus strictes de distanciation devront être appliquées pendant le congé de Chuseok -- la fête coréenne des moissons - du 30 septembre au 2 octobre et a demandé aux gens de rester chez eux à cette occasion.

Pendant le Chuseok, des millions de Coréens voyagent pour rendre visite à leurs familles.

«Ce long week-end risque de représenter la plus grave crise pour les efforts de quarantaine contre la Covid-19 pendant le deuxième semestre de l'année», a prédit M. Chung.