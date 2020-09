Belgique : Des soignants manifestent pour un meilleur financement de la santé

Des milliers de manifestants ont appelé dimanche à Bruxelles à un meilleur financement des soins de santé, ont rapporté des médias, alors que la pandémie de coronavirus a durement frappé la Belgique ces derniers mois.

Des soignants, certains vêtus de blouse blanche ou verte, ont exigé davantage de personnel pour améliorer la qualité des soins et une augmentation des salaires pour toutes les professions du secteur.

«Il y a des soignants qui ont arrêté le métier parce qu'ils ont été confrontés à beaucoup de souffrance pendant la crise Covid. Si l'on devait revivre ce que l'on a vécu au mois de mars, ce serait intenable», a déclaré une infirmière, citée par l'AFP.

Les manifestants entendent mettre la pression sur le gouvernement belge (toujours en formation depuis les législatives il y a un an et demi faute d'entente entre les partis) afin qu'il consacre davantage d'argent au système de santé, éprouvé par la pandémie.

«Nos vies et nos mamies valent plus que leurs profits», était-il écrit sur une grande banderole rouge déployée par une formation baptisée la «gauche anticapitaliste».

La Belgique est l'un des pays européens les plus endeuillés par le coronavirus qui a fait près de 10.000 morts pour une population d'environ 11,5 millions d'habitants.