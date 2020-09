Liban : 90 casques bleus testés positifs

Quatre-vingt-dix Casques bleus ont été testés positifs au nouveau coronavirus dans le sud du Liban, a annoncé dimanche un porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), faisant état des premiers cas détectés au sein de cette mission de paix.

Quatre-vingt-huit des 90 personnes infectées appartiennent à la même unité, a déclaré Andrea Tenenti, porte-parole de la Finul, dans un communiqué.

Les cas confirmés ont été transférés dans un établissement spécial de la Finul, équipé pour traiter les cas de Covid-19, a ajouté M. Tenenti, sans préciser la nationalité des Casques bleus contaminés.

«Nous avons entrepris un traçage des contacts et appliqué un régime complet de tests et d'isolement» pour prévenir une propagation du virus plus importante, a-t-il ajouté.

Le Liban a enregistré une nette augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 depuis l'explosion du 4 août qui a ravagé le port de Beyrouth, tuant plus de 190 personnes et faisant plus de 6.500 blessés.