Sétif : Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de tabac

Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes, notamment celui lié à la contrebande et à l’évasion fiscale les éléments des unités relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif ont démantelé un atelier clandestin de fabrication de tabac à priser contrefait. Cette opération qui s’inscrit également dans le cadre de la préservation de la santé du citoyen des effets induits par ces produits nocifs et de la lutte contre la vente de marchandises contrefaites, a été réalisée suite à l’exploitation de renseignements faisant état de l’existence d’un atelier où des personnes s’adonnent à la fabrication du tabac à priser contrefait. Les éléments de la Gendarmerie nationale après la mise en place d’un dispositif adapté leur permettant de s’assurer de la véracité de l’information, procèdèrent, après avoir obtenu l’autorisation du procureur de la république près le tribunal de Sétif, à une perquisition qui leur permet de mettre la main sur une importante quantité de tabac. La perquisition permet aux éléments de la gendarmerie nationale de procéder à la saisie de 48.000 sachets de tabacs de 30 grammes d’un poids total de 2.340 kg, 4.100 kg de tabac prêt à être emballé et étiqueté, 6.770 de tiges de tabacs, 21 rouleaux de plastique et 480 kg de produits d’emballage. Une opération qui s’est également traduite par la saisies des moyens de fabrication de cet atelier et l’arrestation de 7 personnes. Une enquête a été également ouverte et les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes, indique la cellule de communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif. Sur un autre front non moins important les éléments de la gendarmerie nationale ont démantelé 2 réseaux criminels spécialisés dans le transport et la commercialisation de produits pharmaceutiques de fabrication étrangère. 2.617 comprimés psychotropes et 200 flacons de ce même produit ont été saisis avec l’arrestation de 3 personnes dont l’âge varie entre 22 et 29 ans.

F. Zoghbi