Béchar : Arrestation d’un présumé trafiquant de drogue

Un présumé trafiquant de drogue qui essayait d’introduire à Béchar à partir d’une wilaya frontalière une quantité de 1,06 quintal de kif traité a été arrêté par les éléments de la Police judiciaire (PJ) de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Béchar. Agissant sur renseignements faisant état de l’imminente introduction d’une importante quantité de kif à partir d’une wilaya frontalière proche de celle de Béchar, les éléments de la Police judiciaire, sous supervision du procureur de la République du tribunal de Béchar, ont mis en place un dispositif sécuritaire avec recours aux technologies de pointe en matière d’enquêtes et de recherches, ayant permis la localisation du véhicule (camion frigorifique) qui transportait la drogue, l’identification et l’arrestation du présumé trafiquant, a-t-on précisé. L'arrestation de cet individu a permis aussi la saisie du véhicule et d’un montant de plus d’un million de dinars, a-t-on signalé. Le mis en cause a été présenté à la justice et mis en détention provisoire par le juge d’instruction, en attendant sa comparution devant le tribunal compétent.

Il est poursuivi pour détention illégale de drogue, exposition à la vente, transport et stockage dans le cadre d’une bande criminelle organisée et trafic à un degré de danger menaçant l’économie nationale et la santé publique et infraction à la législation des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.