Centre anticancéreux de Béjaïa : Lancement imminent du projet

Le projet du centre anticancer de Béjaïa sera bientôt lancé, a indiqué la wilaya dans un communiqué.

Le centre pourra accueillir des malades venus de Bouira, Bordj Bou Arréridj et Jijel. Le projet a été inscrit en 2008 et sera d'une capacité de 140 lits.

Le centre anticancer d’Amizour devait être mis en chantier à la fin de l’année 2014 mais le projet a été gelé suite à la chute des prix du pétrole.

Le CHU de Béjaïa est dépourvu de structures d’accueil des cancéreux. Le service d’oncologie de 60 lits est rattaché à l’hôpital d’Amizour pour le traitement et la chimiothérapie.

M. Laouer