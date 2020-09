Yémen : Raids de la coalition sur Sanaa

Des avions de combat de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont attaqué tôt hier des casernes et des sites militaires du mouvement armé Houthis à Sanaa, la capitale du Yémen. La coalition a également détruit quatre drones Houthis à la base aérienne d'Al-Delmi au nord de Sanaa selon des sources des sources locales. Ces frappes faisaient suite à une affirmation des Houthis selon laquelle ils avaient attaqué jeudi une «cible importante» à Riyad, la capitale saoudienne, en utilisant un missile balistique et des drones.

La coalition n'a pas confirmé une attaque contre Riyad mais a déclaré qu'elle avait intercepté et détruit des missiles balistiques et des drones explosifs lancés jeudi vers le royaume. La coalition a aussi lancé neuf frappes aériennes contre un camp d'ingénierie militaire et contre le siège de l'appareil de sécurité nationale, ajoute-t-on de même source.

Le porte-parole des forces yéménites soutenues par la coalition, Waddah Al-Debeish, a déclaré à l’agence Reuters que la coalition avait ciblé une réunion de hauts dirigeants Houthis se déroulant dans le camp.