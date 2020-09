Oran : Saisie de drogues et de psychotropes

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Oran ont arrêté une personne et saisi une quantité de 9.3 grammes de Cocaïne, de kif traité et de comprimés psychotropes, a-t-on appris vendredi de ce corps sécuritaire.

L'opération a été menée suite à des informations parvenues aux services de police de la sûreté urbaine 17, selon lesquelles une personne activait dans la commercialisation de psychotropes au niveau du quartier populaire «Saint-Pierre» au centre-ville d'Oran. La personne en question a été arrêtée après une opération de surveillance de son domicile.

Au cours de l'opération de fouille du domicile de l'individu arrêté, une quantité de 9.3 grammes de poudre de cocaïne a été trouvée ainsi que 68 comprimés psychotropes et 116 grammes de kif traité, en plus de 30.000 DA provenant de la vente de drogue, a-t-on indiqué de même source.

Une procédure judiciaire a été réalisée contre l'individu arrêté âgé de 34 ans, suite à laquelle il sera déféré devant la justice, note -t-on.