Complexe d’El Hadjar à Annaba : Vol de câbles en cuivre

Neuf individus ont été placés sous détention préventive à Annaba pour vol de câbles en cuivre au complexe sidérurgique d’El Hadjar, indique un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale. Les faits remontent au mois de mai dernier lorsque la direction du complexe a déposé une plainte. Les investigations ont permis aux gendarmes détectives de la brigade de Sidi Amar d’identifier et d’arrêter un groupe de 11 malfaiteurs et de saisir des équipements utilisés. Les mis en cause âgés entre 24 et 59 ans issus des wilayas de Annaba, El Tarf et Guelma ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar. Neuf malfaiteurs ont été écroués tandis que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

B. G.