Biskra : Adaptation des horaires de confinement partiel à domicile dans 9 communes

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a décidé l’adaptation des horaires de confinement partiel à domicile dans neuf communes de la wilaya de Biskra, et ce à compter d’aujourd’hui de 16h00 jusqu’à 6h00 du matin pendant 15 jours, a indiqué hier, un communiqué du même ministère. «Au vu de l'évolution de la situation épidémiologique prévalant dans la wilaya de Biskra, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire porte à la connaissance de tous les citoyens, qu’après accord des autorités publiques compétentes, un confinement partiel à domicile sera imposé à partir d’aujourd’hui au niveau de neuf communes de la wilaya, de 16h00 jusqu’à 6h00 pendant quinze jours», précise la même source. Les communes concernées par cette mesure sont : Biskra, Sidi Okba, Ouled Djellal, Tolga, Zeribet El Oued, Doucen, Sidi Khaled, Chetma et Ain Naga.

Ce confinement partiel impliquera un arrêt total de toutes les activités commerciales, économiques et sociales au niveau des communes concernées, y compris la suspension du transport des voyageurs et de la circulation des voitures, conclut la même source.