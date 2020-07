EHU d’Oran : Plus de 6.000 tests PCR effectués depuis fin mars

Plus de 6.000 tests PCR (réaction de polymérisation en chaîne) ont été effectués au niveau du laboratoire de virologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran depuis la déclaration de la pandémie du Covid-19, a rapporté jeudi dernier la structure sanitaire.

Le laboratoire de virologie, doté de trois postes PCR, a permis de prendre en charge, depuis sa mise en service en mars dernier, plus de 6.000 tests de dépistage du Covid-19 dans la wilaya d'Oran et autres wilayas, à l'instar de Béchar, a-t-on fait savoir. Il est le deuxième ouvert à Oran après celui de l'antenne locale de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), a-t-on ajouté. Pour ce qui est de la prise en charge des patients atteints de Covid-19, l'EHU d'Oran a, depuis le début de la pandémie, mis à disposition 292 lits en intra-hospitalier et 120 lits en extra-hospitalier, à savoir l'hôpital de haï «Nedjma», ainsi que 22 lits de réanimation, a-t-on rappelé. Grace à cette organisation, l'EHU d'Oran a pu prendre en charge et traiter deux tiers des patients atteints du Covid-19 dans la wilaya d'Oran, a-t-on affirmé.