Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi un appel téléphonique de son homologue français, M. Emmanuel Macron, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"L'entretien qui s'en est suivi a permis aux deux Présidents de passer en revue un certain nombre de questions inscrites à l'agenda bilatéral, notamment celles liées à la mémoire et au centre desquelles s'est retrouvée celle de la restitution, le 3 juillet dernier, des vingt-quatre restes de combattants de la résistance algérienne comme ceux qui demeurent encore à rapatrier et du besoin de travailler à la réconciliation des mémoires des peuples des deux pays", précise la même source.

Les deux Présidents ont eu également l'occasion de s'entretenir de la situation prévalant dans la région, notamment en Libye et au Sahel, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Président Tebboune, comme le Président Macron, "sont convenus de maintenir la coordination et la concertation entre les deux pays, en tant qu'acteurs incontournables dans la région, et de lancer un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir des solutions politiques aux crises qui y prévalent", conclut la même source.

APS