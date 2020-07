45e Eucoco : Les 7 et 8 novembre à Las Palmas

La 45e Conférence internationale de soutien au Sahara occidental (Eucoco) se tiendra les 7 et 8 novembre prochain à Las Palmas (Iles Canaries), a annoncé l'ambassadeur sahraoui Oubbi Bouchraya Bachir, délégué du Front Polisario en Europe et dans l'Union européenne. «C'est la rencontre annuelle de solidarité européenne et continentale pour la cause sahraouie qui poursuit la lutte pour l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental», a affirmé M. Oubbi Bouchraya, dans une déclaration à l'Agence presse sahraouie (SPS). Il a fait savoir que des délégations européennes, africaines et latino-américaines participeront à l'événement annuel.