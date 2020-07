Oran : Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi à Oran par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a appréhendé, le 6 juillet 2020, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran en 2e Région militaire», précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières «ont saisi, lors d'une patrouille de recherche et de reconnaissance menées près de la bande frontière à Tlemcen en 2e Région militaire, 25 kilogrammes de kif traité», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Annaba, Béjaia et Jijel en 5e Région militaire, six individus en possession de 11.168 unités de différentes boissons», ajoute le MDN. Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a saisi, en coordination avec les services des Douanes à Ouargla en 4e Région militaire, 11.520 unités de produits pyrotechniques, alors que 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et El-Oued».