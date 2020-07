Oran : Un sixième centre de dépistage

Un nouveau centre de dépistage de la Covid-19 a été mis en service lundi dans l'établissement public de santé de proximité (EPSP), situé au boulevard de l'ALN (ex-Front de mer), dans la wilaya d'Oran, a indiqué le chargé de communication de la direction locale de Santé.

C’est le sixième centre de dépistage ouvert dans les Etablissements publics de santé de proximité (EPSP), il vient s'ajouter aux centres des EPSP d'Es-Sedikia, d'Es-Senia, de haï Bouamama, de haï El Ghoualem (ex-Médioni) et de la commune de Boutlélis, a-t-on précisé.

Le nouveau centre de dépistage, à l'instar des cinq autres, contribuera à renforcer les capacités de dépistage du coronavirus et atténuer la pression sur les centres existants dans les hôpitaux de la wilaya d'Oran, a indiqué à l'APS, Youssef Boukhari.

Ces centres ouverts dans les structures de santé de proximité viennent s'ajouter à ceux déjà existant aux niveaux du CHU et de l'EHU d'Oran, de l'EHS de Canastel, de l'EH d'Ain El Turck, l'EPH d'El Mohgoun et de l'hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi.

Les centres de dépistage de la Covid-19 de la wilaya d'Oran connaissent une grande affluence en raison de l'augmentation du nombre de personnes infectées par le virus ces derniers temps mais aussi de cas suspects, a déclaré le responsable.

«Le personnel médical et paramédical des centres sont épuisés. Et pour cause, ils effectuent en moyenne 300 consultations Covid par jour dans le CHUO et l'EHUO, et un peu moins pour les autres hôpitaux d'où l'importance de l'ouverture davantage de structures de dépistage de proximité», a ajouté le responsable.

L'ouverture d'une septième structure similaire de dépistage est prévue avant la fin de la semaine courante au niveau de l'EPSP de Oued Tlélat, a fait savoir M. Youssef Boukhari.