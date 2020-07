Récupération des restes des héros des révoltes populaires : Concours du meilleur design de timbre-poste

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, dimanche, le lancement d’un concours du meilleur design de timbre-poste illustrant la récupération par l'Etat algérien des restes des héros des révoltes populaires, à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, indique un communiqué du ministère. Dans son communiqué, le ministère a souligné que le concours était destiné à deux tranches d’âge : les enfants de moins de 16 ans et les adultes, invitant les candidats à adresser leurs contributions via l'e-mail : communication@mpttn.gov.dz en mentionnant le nom et prénom, âge, adresse et numéro de téléphone avant le 12 juillet 2020.

«Le choix du meilleur design pour chaque catégorie sera confié à une commission spécialisée qui sera formée, en coordination avec le secrétariat d’Etat chargé de l’industrie cinématographique et de la production culturelle», précise la même source.

«L'auteur du design sélectionné se verra attribuer une récompense financière,

alors que les lauréats de la deuxième et troisième place bénéficieront, dans la catégorie des moins de 16, d’une distinction particulière visant à les encourager à développer leur talent créatif», rappelle le ministère.

Selon la même source,

ce timbre immortalisera la récupération des restes de 24 chahids dont des chefs de révoltes populaires, à l'instar du chahid Mohamed Lamjad ben Abdelmalek, plus connu sous le nom de «Cherif Boubaghla»

et du chahid de la Révolte des Zaâtcha, Cheikh Ahmed Benbouziane.