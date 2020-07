Fête de l’indépendance et de la jeunesse : Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l’émir de l’état du Qatar

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd’hui, un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, souhaitant à l’Algérie, direction et peuple, davantage de progrès, d’épanouissement et de prospérité», précise la même source.

L’Emir du Qatar a félicité par là même «l’Algérie pour la restitution des restes mortuaires de ses héros martyrs et leur inhumation aux côtés de leurs valeureux compagnons», a conclu le communiqué