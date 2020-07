Lutte antiterroriste : Destruction de 12 casemates et d'une bombe artisanale

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 3 juillet 2020, une bombe de confection artisanale, suite à une opération de fouille et de recherche menée à Aïn Defla (1re Région militaire)», tandis qu'un autre détachement de l'ANP «a découvert et détruit douze casemates pour terroristes suite à une opération de ratissage dans la zone de Kaf Mokhtar, à Batna (5e RM)», a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Oued Aïssa à Béchar (3e RM), 287 kg de kif traité», alors que des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Jijel et Khenchela (5e RM), Tlemcen (2e RM) et Ghardaïa (4e RM), cinq narcotrafiquants, saisi 47,6 kg de kif traité, 3.444 comprimés psychotropes et trois véhicules», note la même source, ajoutant que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont également intercepté, à El Oued et Ouargla (4e RM), 5.136 unités de différentes boissons et 1.584.000 unités de produits pyrotechniques». Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), huit individus et saisi six véhicules tout-terrain, 1.260 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que douze groupes électrogènes et sept marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite, tandis que des tentatives de contrebande de 3.498 litres de carburants ont été déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras (5e RM)». En outre, «quatorze immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen (2e RM)», conclut le communiqué.