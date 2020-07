Centre de loisirs familial de la 3e RM : Baptisation du nom du chahid Farsi M'hamed

Le Centre de loisirs familial (CLF) de Bechar, relevant de la troisième région militaire, a été baptisé au nom du chahid Farsi M’hamed lors d’une cérémonie présidée jeudi dernier par le commandant de la 3e RM, le général major Samaili Mustapha.

«La dénomination de ce Centre, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a pour objectif de «valoriser notre patrimoine historique et de consacrer les valeurs révolutionnaires parmi les jeunes générations», indique le directeur régional de l’action sociale de la 3e RM, le lieutenant-colonel Mhandi Amar Samir, soulignant que la place du chahid «est sacrée dans la mémoire du peuple algérien».

Né en 1919 à Lahmar (commune au nord de Bechar), le chahid Farsi M’hamed a milité au sein du mouvement national, avant de rejoindre les rangs de la guerre de Libération nationale dès le déclenchement de la Révolution, le 1er novembre 1954, année qui lui permit de se joindre aux fidaïs de l’Armée de libération nationale (ALN) et prendre part à plusieurs opérations militaires dans la zone 8 de la Wilaya V historique en qualité de «moussebil», notamment dans la région frontalière des ksour du nord, avant d'être dénoncé par des traîtres en 1958. Les forces coloniales lui infligèrent d’atroces tortures jusqu'à ce qu’il succombe en martyr, témoignent les membres de sa famille.

Le chahid Farsi M’hamed, montra des aptitudes non négligeables pour le combat et fut l’un des membres actifs des réseaux de renseignements et de collecte de cotisations, de médicaments et de denrées alimentaires pour ses frères et sœurs de combat. «Le chahid fut un véritable militant et un combattant avisé et aguerri dont l'unique objectif pour lui fut la libération de l’Algérie du joug colonial», soulignent les membres de sa famille, dont son épouse, elle-même moudjahida, qui ont été honorés à cette occasion.