CHU d’Oran : Nouveau centre de tri des patients Covid-19

Un nouveau centre de tri a été mis en place jeudi au centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran pour l'accueil et la prise en charge des cas de Coronavirus, a-t-on appris jeudi de cet établissement sanitaire.

Ce nouveau centre de tri, installé au niveau de l’ancien service des urgences chirurgicales pédiatriques, et plus précisément où se trouvent les blocs opératoires, vient renforcer le premier centre de pré-tri au niveau des urgences médico-chirurgicales (UMC), a-t-on précisé de même source. Cette structure accueillera, dorénavant, les patients atteints de Covid-19 ou des cas suspects, ils auront à leur disposition une équipe complète de médecins et paramédicaux, pour les questionner et les orienter par la suite vers le service retenu pour leur prise en charge.