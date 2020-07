Sétif : Nouveau laboratoire de dépistage de la Covid-19

Un nouveau laboratoire relevant de l'Institut Pasteur d'Alger (IPA) a entamé hier au CHU «Mohamed Abdennour Saâdna» de Sétif les analyses de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le directeur général du CHU, Abderrahmane Attout.

Le laboratoire, qui a obtenu les autorisations nécessaires auprès de l'Institut Pasteur d'Alger, pourra effectuer dans une première phase 40 tests par heure de dépistage du nouveau coronavirus avec la possibilité d'augmenter sa capacité quotidienne de tests, a assuré à l'APS M. Attout. L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre l'épidémie en permettant un gain important de temps dans le dépistage et prendre en charge dans les meilleurs délais les patients, selon la même source.

Le laboratoire, encadré par un staff de laborantins et biologistes, est appelé à réduire la pression actuelle sur l'annexe de l'Institut Pasteur à Constantine, est-il encore noté.

Une équipe de spécialistes de l'IPA est arrivée depuis deux jours à Sétif pour procéder aux tests techniques nécessaires au niveau de ce laboratoire et en valider les processus d'analyses du Covid-19. Le directeur général de l'Institut Pasteur, Dr Faouzi Derrar, avait annoncé dernièrement l'ouverture imminente de deux laboratoires de dépistage du Covid-19 à Sétif et Annaba pour répondre à la demande locale et renforcer le nombre de laboratoires opérationnels à travers les wilayas'', notamment celles connaissant une augmentation des cas d'infection par le Covid-19.