Constantine : 16.700 capsules de prégabaline saisies

Les services de la sûreté de la wilaya de Constantine ont saisi une quantité de 16.700 capsules prégabaline 300 mg, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques. Agissant sur renseignements, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention sont parvenus à appréhender l’un des éléments du réseau, habitant la cité Zouaghi-Slimane. La perquisition du domicile a permis de mettre la main sur 14.470 capsules du psychotrope ainsi que sur 150 millions de centimes.

Deux autres suspects sont arrêtés dans le même quartier. Les investigations ont permis d’identifier et d’arrêter trois autres membres du réseau et de saisir 2.220 capsules ainsi que 2,9 millions de centimes. Les mis en cause, âgés de 27 à 49 ans, ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour répondre des faits d’association de malfaiteurs, importation frauduleuse de marchandise d’origine étrangère, détention, transport et distribution de produits pharmaceutiques psychotropes sans autorisation, violation des dispositions relatives au contrôle administratif, technique et sécuritaire, exercice illégal de la pharmacie et exercice illégal d’une activité commerciale.

I. B.