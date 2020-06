Mostaganem : Décès du moudjahid Abdelkader Sahlou

Le moudjahid Abdelkader Sahlou est décédé lundi dernier à Hadjadj (wilaya de Mostaganem) à l’âge de 87 ans, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya des Moudjahidine et ayants droit. Le défunt moudjahid fut un des plus jeunes éléments du groupe de sa région natale Hadjadj, qui ont déclenché la glorieuse Révolution de Novembre 1954 et des dirigeants des opérations menées aux premières heures de cette date historique, a évoqué l’historien Hadj Becheikh.

Il fut arrêté après la mort du chahid Benabdelmalek Ramdane le 4 novembre 1954 et les forces coloniales françaises l'ont torturé avant d'être condamné par le tribunal de Mostaganem le 1er juin 1955 à dix ans de prison avec travaux forcés, a-t-il rappelé. Le défunt Abdelkader Sahlou a passé sa peine entre les prisons de Mostaganem, d’Oran, d'El Harrach (Alger) et de Lambèse à Batna, avant sa libération à la veille de l'Indépendance en mai 1962. Le corps du défunt a été inhumé hier après la prière d'El Asr au cimetière de la commune de Hadjadj.