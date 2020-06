Coopération culturelle : Mme Bendouda s’entretient avec les ambassadeurs turc et tunisien

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a reçu lundi dernier à Alger l'ambassadrice de la Turquie, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, et l'ambassadeur de la Tunisie à Alger, M. Chafik Hajji, avec lesquels elle a examiné les voies et moyens du renforcement de la coopération culturelle avec les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Recevant l'ambassadrice de la Turquie, Mme Bendouda a mis en avant «les excellentes relations liant l'Algérie et la Turquie, notamment dans le domaine culturel», a précisé le communiqué.

A cette occasion, les deux parties se sont mis d'accord sur l'ouverture du centre culturel algérien en Turquie et également le centre culturel turc en Algérie, et d'œuvrer en permanence à la mise en œuvre du programme exécutif d'échange culturel entre les deux pays», a ajouté le communiqué.

Pour sa part, l'ambassadrice turque à Alger a affirmé «la disposition de son pays à mobiliser l'expertise turque en matière de sauvegarde et de restauration au service du patrimoine algérien», selon la même source.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur tunisien, Mme Bendouda a mis en exergue «les relations privilégiées

existant entre l'Algérie et la Tunisie, particulièrement dans le domaine de la Culture».

Les deux parties ont convenu de l'installation d'une commission mixte pour définir les projets de coopération futurs entre l'Algérie et la Tunisie, a conclu le communiqué.