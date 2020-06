123 "Harragas" secourus à Tipaza et Chlef ( MDN)

Dix candidats à l’émigration clandestine ( Harragas) ont été secourus par des éléments des Garde-Côtes lors d'une opération de recherche et de sauvetage à 28 miles au nord de Chenoua, wilaya de Tipaza , indique Mardi, le MDN, dans un communiqué . Les candidats étaient à bord d’une embarcation de construction artisanale en naufrage, précise la même source .

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, des tentatives d’émigration clandestine de 113 personnes qui était à bord d’embarcations de construction artisanale, et ce, suite à des opérations distinctes à Chlef , Annaba, Skikda et El Kala ,Oran et Tlemcen . Par ailleurs, 28 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla , ajoute le MDN.

NB/ Rédaction Web