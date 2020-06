Alimentation en eau potable à Bechar : Une commission ministérielle évalue la situation

Une commission du ministère des ressources en eau conduite par l’inspecteur général du ministère, Slimane Zenagui, a entamé dimanche, une visite de travail de trois jours dans la wilaya de Bechar.

La commission est chargée d'évaluer la situation de l'alimentation en eau potable qui connait des perturbations à travers plusieurs collectivités notamment à Bechar, a précisé à l’APS, M. Zenagui.

Ses membres auront aussi, à l’occasion de cette visite de travail, à examiner les prestations de service du secteur des ressources en eau, au titre de l’amélioration du service public, notamment au niveau de l’entreprise publique «Algérienne des eaux», a indiqué le même responsable.

Plusieurs structures et projets du secteur ont été retenus au programme de la visite de cette commission, qui aura aussi à débattre de la situation du secteur des ressources en eau dans la région, avec les responsables et cadres locaux, dans la perspective de la prise de mesures adéquates pour le renforcement du secteur et l’amélioration de ses prestations, selon la même source.