Hommage au militaire martyr Znanda Mustapha : Une Omra offerte à la famille du chahid

L’association la Radieuse s’est déplacée, dernièrement à Tenès dans la wilaya de Chlef, pour présenter ses condoléances à la famille Znanda suite à la perte de son enfant, le chahid caporal contractuel Znanda Mustapha, mort suite à un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya d’Aïn Defla. Le président de la Radieuse, Kada Chafi accompagné de l’ex-arbitre international, Hansal Mohamed a remis à la famille du chahid, le trophée de reconnaissance et la médaille du mérite. Une Omra et d’autres distinctions ont été offertes à la famille du martyr du devoir.

Le père de Mustapha, Znanda Abdelkader a présenté, au nom de la famille, ses vifs remerciements à l’Etat algérien, au ministère de la Défense nationale, ainsi qu’à la Radieuse pour leur soutien. «Mon fils Mustapha restera une fierté pour notre famille pour son courage et son dévouement pour la patrie», a-t-il souligné. De son côté, Chafi Kada a indiqué qu’«il est de notre devoir d’être solidaires et d’être aux côtés de cette famille en ce moment difficile. C’est aussi l’occasion de rendre hommage à l’ANP et à ses martyrs qui se sont sacrifiés pour la sécurité et la paix dans notre chère Algérie».