Ain Témouchent : Démantèlement d'un réseau d’escroquerie et vol sur les réseaux sociaux

Les services de sûreté de daïra de Hammam Bouhadjar (Ain Témouchent) ont démantelé un réseau spécialisé en escroquerie et vol sur les réseaux sociaux (cybercriminalité), a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée sur la base d'informations parvenues d’un citoyen victime d’escroquerie de personnes de nationalité étrangère (Africains) résidant en Algérie qui attirent leurs victimes via des sites de réseaux sociaux, a-t-on indiqué.

La victime prétendait avoir avancé à un ressortissant africain un montant de 3.000 euros puis un autre de 430.000 DA, selon la même source.

Les services de sûreté de Hammam Bouhadjar ont ainsi mis en œuvre un plan permettant l'arrestation de deux personnes et la découverte, à l'intérieur du véhicule, d'un appareil électronique noir en forme de boîte, des coupes en papier noir de la taille d'un billet de 2.000 dinars et des produits chimiques, a-t-on fait savoir. Présentés lundi devant la justice près le tribunal de Hammam Bouhadjar, les prévenus ont été placés en détention provisoire pour délit d’escroquerie, de possession de matériel et d'outils destinés à la contrefaçon de billets de banque et de séjour clandestin sur le territoire algérien.