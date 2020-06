Cour de Bechar : 44 affaires devant les juges

La cour de Béchar vient d’entamer la seconde session criminelle de l’année judiciaire devant prendre fin en août prochain.

44 affaires liées à différents délits et infractions figurent ainsi dans l’agenda des juges qui auront à traiter 16 affaires liées à la commercialisation, la détention et la vente illicite de drogue, avec constitution de bande de malfaiteurs.

Des affaires de drogue qui ont depuis un certain temps tendance à augmenter si l’on se réfère aux multiples saisies par les différents corps de sécurité et qui se chiffrent par dizaine de tonnes.

14 autres affaires sont liées à des enlèvements avec brutalité, des atteintes à la pudeur suivies de viol et de vol sous la menace, des tentatives de viol sur mineurs et des coups et blessures ayant entraîné un handicap physique. 2 affaires de meurtre avec préméditation et 2 autres pour incendie volontaire seront également examinées par cette instance judiciaire, parallèlement à une affaire liée à la falsification de documents officiels.

Ramdane Bezza