Industrie pharmaceutique : Augmenter les exportations

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué lors de sa rencontre avec le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) que son département était disposé à coordonner avec les opérateurs économiques dans l’industrie pharmaceutique en termes d'accompagnement et d’encadrement pour augmenter le volume des exportations de médicaments et de produits pharmaceutiques, précise un communiqué du ministère.

M. Rezig a reçu le week-end dernier, au siège du ministère, le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar, avec lequel il s’est entretenu sur les préoccupations des professionnels, notamment dans leur dimension commerciale, ainsi que sur les questions liées à l'exportation, souligne le communiqué du ministère publié sur sa page sur les réseaux sociaux.

Après avoir écouté un exposé sur les défis et les enjeux de l'industrie pharmaceutique, le ministre a affirmé que depuis le début de la crise sanitaire, toutes les facilitations avaient été accordées s’agissant des autorisations délivrées par le ministère du Commerce pour la production de produits de désinfection en vue de couvrir les besoins du marché et d’éviter toute pénurie.

A cette occasion, M. Rezig a indiqué que son département était disposé à coordonner avec les opérateurs économiques dans ce secteur en termes d'accompagnement et d’encadrement pour augmenter le volume des exportations algériennes de médicaments et de produits pharmaceutiques où un saut qualitatif a été opéré grâce au soutien de l'Etat et à la promotion des investissements.