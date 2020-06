Biskra : Mesures strictes pour faire face à la propagation du coronavirus

Une série de mesures préventives strictes a été prise par les services de la wilaya de Biskra pour lutter contre les comportements négatifs qui sont à l’origine de l’aggravation de la situation sanitaire suite à la propagation du nouveau coronavirus, a révélé le wali, Abdallah Abi Nouar.

Ces mesures ont été décidées sur la base des recommandations de la commission de wilaya de prévention de cette épidémie interdisant les cortèges de mariage, les regroupements familiaux ainsi que de présenter les condoléances dans les cimetières ou à domicile, a souligné le même responsable qui s’exprimait sur les ondes de la radio de Biskra.

Affirmant que les contrevenants seront poursuivis en justice, le chef de l’exécutif local a appelé les citoyens à respecter les règles de prévention, notamment la distanciation physique, le port des masques de prévention et se contenter des moyens technologiques de la communication pour présenter les condoléances et félicitations. Des instructions fermes ont été données à la direction du commerce pour activer les mesures nécessaires dans le but d’organiser les marchés et les locaux commerciaux en matière de respect des règles d’hygiène, de port de la bavette, et de la distanciation physique, a souligné le même responsable, qui a fait part de la prise d’une décision pour la constitution d’une commission composée de la direction du commerce et des services de sécurité qui sera habilitée à décider la fermeture des locaux commerciaux faisant fi des mesures de prévention.

La wilaya de Biskra a connu dernièrement une augmentation sensible dans le nombre des cas confirmés du nouveau coronavirus que les services de la santé expliquent par le non-respect des règles sanitaire, notamment les regroupements familiaux à l’origine de l’apparition de nouveaux foyers du Covid-19.