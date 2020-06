Tizi-Ouzou : Démantèlement d’une bande spécialisée dans le vol de bétail

Une bande de malfaiteurs spécialisés dans le vol de bétail, activant sur le territoire national, a été démantelée cette semaine par les services de la gendarmerie de Tizi-Ouzou qui a aussi récupéré 41 têtes ovines, a-t-on appris jeudi, du chargé de communication du groupement territoriale de la wilaya.

Le commandant Ouchene Noureddine a indiqué à l’APS que les mis en cause dans cette affaire sont au nombre de six, âgés entre 26 et 40 ans et tous originaires de la localité de Draâ El Mizan. Ils sont à l’origine de plusieurs affaires de vols de bétails dont ont été victimes des éleveurs de certaines wilayas de l’ouest et du sud du pays. Pour accomplir leur forfait, des éléments de cette bande, se déplaçaient dans des wilayas du sud ou de l’ouest, tel que Bouira, Mascara, Relizane et jusqu’à Béchar, pour passer de «fausses transactions» avec des éleveurs d’ovins. Ces derniers mis en confiance sont ensuite invités à se rendre avec le bétail à vendre, à Draa El Mizan pour finaliser la vente, a-t-il précisé. Une foi à Draa El Mizan, généralement l’arrivée de la victime coïncide avec le soir ou la nuit, le faut acheteur conduit le vendeur vers un endroit ou ses complices, armés de couteaux et d’épées, ont tendu un guet-apens et attendent l’éleveur pour lui extorquer son bétail.

Cette bande de malfaiteurs a ainsi volé plus d’une cinquantaine de moutons, dont 41 ont été récupérés par la gendarmerie qui a également récupéré des armes blanches utilisées durant ces vols, selon la même source.

Les six membres de la bande de malfaiteurs, dont un élément «dangereux» qui est le chef de bande, ont été présentés jeudi au parquet de Draâ El Mizan pour «constitution d’une bande de malfaiteur», «arnaque et abus de confiance», «vol» et «port d’armes prohibées», a-t-il ajouté.