Tamanrasset : Saisie de plus de 40 kg de drogue à In-Guezzem

Une quantité de 40.075 kg de drogue (Bango) a été saisie et trois individus, âgés entre 39 et 50 ans, ont été arrêtés par la police judiciaire (PJ) à In-Guezzam, a rapporté jeudi la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Tamanrasset.

L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’un individu transportant avec son véhicule de la drogue dans le centre-ville d’In-Guezzam, selon la même source.

Les investigations menées par les services de la PJ ont permis l’interception d’un véhicule au niveau du barrage de police au centre-ville avec trois (3) personnes à bord, transportant la quantité de drogues (Bango), a-t-on détaillé.

Le principal accusé a été écroué, alors que les deux autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, a ajouté la même source.