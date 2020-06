APN : Plénière consacrée aux questions orales

L'Assemblée populaire nationale reprendra aujourd’hui, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales destinées à nombre de membres du Gouvernement, indique mercredi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Les questions programméeslors de cette plénière sont réparties comme suit : deux au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, trois au ministre de la Jeunesse et des Sports, trois au ministre de l'Industrie, trois au ministre de la Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, trois au ministre des Ressources en eau, trois au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, et trois au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale.