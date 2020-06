Tizi Ouzou : le festival Raconte-arts reporté à cause de la pandémie

La 17e édition du Festival culturel Raconte-Arts prévue cette année au village Ait Smail, dans la commune de Yakourène à l'est de Tizi-Ouzou, est «hypothéquée» par la situation sanitaire dans le pays, a-t-on appris samedi des organisateurs de cette manifestation culturelle. L'organisation de cette édition, initialement prévue du 19 juillet 26 comme chaque année, est «hypothéquée par l'évolution de la pandémie qui sévit dans le monde entier et qui n'épargne pas notre pays», a indiqué à l'APS, Menad Mbarek, président de la ligue locale des arts cinématographiques et dramatiques, organisatrice de la manifestation. Du coup, considère-t-il, «il n'est pas évident de penser à organiser une manifestation d'une telle ampleur que Raconte-Arts dans un contexte pareil, d'autant plus que l'organisation de ce genre d'activités a été interdite». «Une édition réduite, avec l'accord du village, aux seuls villageois et une poignée d'artistes associés du festival juste pour marquer le coup, serait peut-être envisageable, mais, là encore, ce n'est pas acquis et c'est toujours au fonction de l'évolution de la situation sanitaire, sinon, c'est partie remise pour l'année prochaine au même lieu», a-t-il assuré. Lancé en 2004 à Ath-Yenni, à l'initiative d'un trio d'amis, Hacen Metref, Denis Martinez et Arezki Diche, l'aventure de ce festival itinérant a empli de ses sonorités et couleurs, jusque-là, 15 villages à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, dont le dernier était Sahel dans la commune de Bouzguène, et un dans la wilaya de Béjaia lors de la 6e édition en 2010.