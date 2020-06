Constantine : 2.351 pièces de monnaie de l’époque romaine récupérées

Les gendarmes du groupement territorial de Khroub viennent de mettre hors d’état de nuire un réseau de trafiquants de pièces archéologiques activant sur le territoire des wilayas de Constantine, Skikda, Jijel et Alger. Selon le commandant Ali Chelili, cette arrestation a été menée suite à l’exploitation de renseignements obtenus par ses services faisant état des agissements suspects d’un réseau composé de six individus, âgés de 25 à 45 ans, qui acheminaient, à bord de deux véhicules légers, une importante quantité de pièces de monnaie ancienne datant de l’époque romaine en vue de sa revente.

Le dispositif de surveillance mis en place par les gendarmes a permis d’intercepter les véhicules avec à leur bord les six suspects, ainsi que 2.351 pièces de différentes tailles.

Le commandant a également affirmé que les prévenus seront présentés devant les instances judiciaires compétentes, dès l’achèvement des procédures légales. De son côté, la directrice du musée public national Cirta, Amel Soltani, qui a procédé à l’expertise des pièces saisies, a indiqué que celles-ci remontaient au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin Ier, laquelle avait connu une inflation monétaire importante, tout en précisant que ces pièces, d’une valeur archéologique certaine, intégreront prochainement, selon la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel, les collections du musée.

