Boumerdès et Batna : Destruction de trois bombes artisanales

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le 19 juin 2020, trois bombes de confection artisanale, et ce, suite à des opérations de fouille et de recherche menées à Boumerdès en 1re Région Militaire et Batna en 5e Région Militaire», a annoncé, hier, le ministère de la Défense nationale (MDN).

Par ailleurs, «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset en 6e Région Militaire et à Adrar en 3e Région Militaire, 09 individus et saisi 03 camions, 04 véhicules tout-terrain, 107,5 tonnes de denrées alimentaires, 25.260 litres de carburants, ainsi que 11 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs servant dans l'orpaillage illégal, tandis qu'un autre détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Saïda en 2e Région Militaire, 04 individus et saisi 03 véhicules chargés de 6.526 unités de différentes boissons», ajoute la même source. En outre, «un détachement de l'ANP a appréhendé, en coordination avec les services des Douanes à Djelfa, en 1re Région Militaire, un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 122 kilogrammes de kif traité, alors qu'un autre détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, 1.756 comprimés psychotropes à El-Oued en 4e Région Militaire», indique-t-on. Enfin, «des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de (5.170) litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref en 5e Région Militaire, tandis que des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 71 personnes qui était à bord d'embarcations de construction artisanale à Tlemcen, Oran et Jijel».