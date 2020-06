Tramway d’Ouargla : Adoption de mesures préventives

Une batterie de mesures préventives a été prise pour protéger d'une contamination à la Covid-19, les usagers du tramway à Ouargla, remis en service dans le cadre de la seconde phase du déconfinement «progressif», a-t-on appris hier de la chargée de communication de l'entreprise d'exploitation du tramway Setram.

Parmi ses mesures, Soumaya Zargui a cité la réduction des stations d'arrêts à 10 (initialement 16), réduction du nombre de sièges à 77 places au lieu de 414 passagers en vue d'assurer la distanciation physique, déploiement de 10 contrôleurs à bord des rames et autant d'autres au niveau des haltes chargés de gérer le flux de passagers tout au long du service du tramway de 7 h à 18h.

Les contrôleurs veillent à l'application des mesures, à savoir le respect de la distanciation physique, le port des équipements de protection, bavettes notamment, en plus de la mise à leur disposition au niveau des points de vente des billetteries, des arrêts et à l'intérieur des rames, de moyens de désinfection en vue de réunir les conditions nécessaires à une prestation de qualité, a-t-elle expliqué.

L'affichage d'autocollants informatifs sur le coronavirus et les mesures préventives font partie des consignes respectées par l'entreprise de tramway, qui s'emploie également à mener des actions de nettoiement, d'entretien et de désinfection des rames, des arrêts et des appareils électronique des billets.

Selon la responsable, la réouverture des autres stations d'arrêt est «tributaire du degré de respect par les citoyens des mesures préventives et de lutte contre la propagation du Covid-19».

Approchés par l'APS, de nombreux usagers se sont félicités de la reprise des activités de ce moyen de transport, notamment les citoyens de la cité En-Nasr (ouest d'Ouargla), qui ont été contraints de prendre des moyens de transport informels à des prix exorbitants pour se rendre quotidiennement à leurs lieux travail.

Le tramway d’Ouargla avait été mis en exploitation commerciale le 2 mars 2018. Ouargla est la première ville dans le sud du pays à posséder ce moyen de transport urbain moderne.