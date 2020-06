Annaba : Saisie de marchandises prohibées au port

Une quantité de marchandises prohibées importées d’Israël a été saisie tout récemment au port d’Annaba par les éléments de l’inspection principale de contrôle douanier aux opérations commerciales, suite à une fausse déclaration de l’importateur, indique un communiqué émanant de la cellule de communication de la Direction régionale des douanes (DRD). Il s’agit de 1310 batteries pour GPS et 925 ballons de football en plastique, a précisé la même source.

L’amende infligée au contrevenant s’élève à 333.761,98 DA. En outre, un dossier contentieux a été élaboré à l’encontre de l’importateur conformément aux dispositions des articles 320 et 325 du code des douanes. Cette opération de saisie, ajoute la DRD, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de fraude et de contrebande qui portent d’énormes préjudices à l’économie nationale et aux intérêts du Trésor public, conclut le communiqué.

B. G.