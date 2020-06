UFC de Dély iBrahim : L’APS poursuit ses activités

L'Agence Algérie Presse Service (APS) a démenti, hier, catégoriquement l’information relayée par certains sites et blogs, rapportant que le ministère de la Communication aurait ordonné à l’Agence d’évacuer les studios de l'Université de la Formation Continue de Dély Ibrahim.

«L’Agence a tout simplement entrepris des travaux dans le but de réorganiser son département Audiovisuel et Multimédia, dans le cadre d'un projet exhaustif visant l’amélioration des prestations de services de l'Agence, tant sur le plan intérieur qu’extérieur», précise l’APS, qui ajoute que «ce projet s’inscrit dans sa démarche de transition numérique, initiée il y a deux décennies».

«Soucieuse de moderniser le service public dans les médias, l'Agence APS continuera à soutenir les programmes de l'Université de la Formation Continue et soutiendra le lancement de la chaîne de télévision "Al-Maarifa", dont le lancement a été effectué par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, mardi 19 mai 2020 », conclut l’Agence.