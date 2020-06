Oran : L’ex-P/APC de la commune de Sidi Chahmi placé en détention

L’ex-président de l’APC de Sidi Chahmi (wilaya d’Oran) a été placé en détention provisoire dans une affaire liée à la corruption, a indiqué, jeudi, un communiqué du procureur de la République près le tribunal d’Oran. Le juge d’instruction du tribunal d’Oran a ordonné, mercredi soir, le placement du prévenu en détention provisoire.

Le même document précise que «sur la base d’un dossier sur un litige autour d’une concession, le prévenu et ses acolytes ont été déférées devant le juge d'instruction près le tribunal d'Oran pour plusieurs griefs, conformément à la loi 06/01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption». Il s’agit de «conflit d'intérêts, signature de marchés contraires à la législation en vue d'accorder à autrui des privilèges injustifiés, détournement et dilapidation de deniers publics et leur utilisation frauduleuse, abus de fonction, profit illégal et l’enrichissement illicite».