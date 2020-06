Naâma : Saisie de plus de 3 quintaux de kif traité

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières ont arrêté, le 15 juin 2020, quatre narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à trois quintaux et quatorze kilogrammes, et ce, suite à une embuscade tendue près de la commune de Sfissifa, daïra de Aïn Safra, wilaya de Naâma en 2e Région militaire», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN).

Selon la même source, 44 individus ont été arrêtés à Djanet (4e RM), In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM) lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté nationale. Lors de ces opérations, quatre véhicules tout-terrain, groupes électrogènes, 15 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi qu'un téléphone satellitaire et divers autres objets et produits servant dans l'orpaillage illégal, ont été également saisis.