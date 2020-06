Tlemcen : Arrestation de deux narcotrafiquants

Les éléments de la Sûreté de daira de Beni Boussaid (Tlemcen) ont saisi 33,6 kg kif traité dans la commune de Sidi Djillali, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

L'opération a été exécutée avec succès suite à l’exploitation d’informations faisant état de la préparation par certains individus de l’introduction d’une quantité de kif à partir du village frontalier d’El Abed pour l’acheminer vers Maghnia.

L’embuscade tendue par les éléments la Sûreté de Beni Boussaid a permis l’arrestation de deux personnes âgées de 22 et 24 ans avec en leur possession 28,5 kg de kif traité. Une autre quantité de drogue estimée à 5,1 kg a été découverte au domicile de l'un des trafiquants en plus d’une moto utilisée pour transporter la marchandise prohibée, a indiqué la même source. Les personnes arrêtées ont été présentées lundi devant le procureur de la République de Maghnia avec comme chef d’inculpation le trafic de drogue et appartenance à un groupe criminel organisé spécialisé, a-t-on fait savoir.