Oran : Démantèlement d’un réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants

Les éléments de la première Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI 1) de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé un réseau transfrontalier spécialisé dans le trafic de stupéfiants et à saisir 19.600 comprimés de psychotropes, ainsi que l’arrestation de trois individus, a-t-on appris, lundi, de ce corps de sécurité.

Selon la même source, les policiers ont démantelé, dernièrement, un réseau criminel organisé transfrontalier, spécialisé dans le trafic, le stockage, la distribution et le transport de psychotropes, composé de trois personnes, âgées de 25 à 45 ans, dont des repris de justice.

L’arrestation a fait suite à l’exploitation d’informations faisant état de l’activité d’un membre de ce réseau, qui commercialisait les psychotropes au centre-ville, indique la même source, ajoutant que la surveillance de cet individu a abouti à son arrestation.

La fouille de l’individu et de l’endroit où il se trouvait a permis la découverte et la saisie d’une quantité de 1.400 comprimés de psychotropes de marque Rivotril. Poursuivant leur enquête et après extension de compétence vers une wilaya de l’Ouest et la perquisition d’un endroit suspect, les policiers ont procédé à l’arrestation de la tête pensante de ce réseau, dont l’activité illicite s’étendait des frontières Sud du pays vers les wilayas de l’Ouest, ainsi qu’un troisième complice.

Les enquêteurs ont saisi 18.200 autres comprimés de psychotropes «Rivotril», soit au total quelque 19.600 comprimés, ainsi que deux véhicules utilitaires et deux motos servant au transport et à la commercialisation de la marchandise prohibée et une somme de 89.000 DA issue des revenus de ce trafic.

Les trois individus seront présentés, incessamment, devant la justice, a-t-on indiqué de même source.