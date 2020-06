Constantine: Décès du chanteur de Aissaoua Zine Eddine Bouabdallah

Tout au long de sa carrière artistique, le défunt a veillé à perpétuer les mélodies et les rythmes de chaque chanson, et à transcrire la manière de les interpréter à l’intention des jeunes générations pour qu’elle soit adoptée dans le cadre de leur formation artistique et musicale.

Le défunt Zine Eddine Bouabdallah a également tenté l’expérience de l’écriture à travers un ouvrage intitulé "Les différentes noubas de la tarika aissaouia dans la ville de Constantine", dans lequel il a abordé le patrimoine du Soufisme dans l'ancienne Cirta.

APS