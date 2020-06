Arts plastiques : Hamza Bounoua expose sur le Net

Le plasticien algérien Hamza Bounoua présente une exposition virtuelle sur le site Artsy, jusqu’au 27 juin, indique le site électronique de la galerie.

Sous le thème «Reformater», l’artiste présentera à travers cette exposition, gérée par la galerie qatarie «El Markhia» pour les arts, une vingtaine de 20 toiles alliant calligraphie arabe et esthétisme moderne.

Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger, Bounoua est connu pour l’utilisation de la calligraphie arabe dans des contextes symboliques et esthétiques alliant authenticité et modernité, ce qui donne souvent à ses œuvres des sémantiques abstraites.

L’artiste a exposé dans plusieurs pays, dont le Koweït, le Brésil, le Canada, la Bosnie, le Qatar. Plusieurs fois primé, il a reçu en 2001 le prix des Arts méditerranéens à Marseille (France) et le prix du Congrès international des arts euro-algériens à Bruxelles la même année.

Le site américain Artsy figure parmi les plus importants sites artistiques sur la toile, spécialisé dans la présentation et la vente des œuvres des plus prestigieuses galeries, les ventes aux enchères et les expositions dans le monde. Il traite avec 3.000 établissements dans près de 100 pays.